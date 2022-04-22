Юрист рассказал, грозит ли отстранение другим участникам концерта в «Лужниках» после дисквалификации Рылова

Известный спортивный юрист Михаил Прокопец ответил на вопрос «СЭ» о возможных последствиях для спортсменов из России после решения FINA отстранить российского пловца Евгения Рылова от соревнований на 9 месяцев.

«Это не может быть использовано как прецедент для решения последующих дел, — сказал Прокопец «СЭ». — Решение FINA не является обязательным для других международных федераций, например хоккея, фигурного катания или биатлона. Прецедент — это обязательное для последующих кейсов решение по делу в рамках одной правовой системы. Каждая международная спортивная федерация принимает решения самостоятельно. Нет рекомендации от Международного Олимпийского комитета с призывом отстранить всех участников этого концерта в «Лужниках». FINA посчитала, что это является нарушением. Правда, мы пока не понимаем, на основании каких норм вынесено это решение. Я думаю, скоро Рылов получит текст решения с мотивировкой и ясность по этому поводу наступит.

Таким образом, хотя эта история не может быть использована другими видами спорта как прецедент, совершенно очевидно, что она может быть расценена как идея. Другие международные федерации могут обратить внимание на решение своих коллег и последовать их примеру. Это вполне вероятный сценарий развития событий".

Отстранение вступило в силу 20 апреля. Санкции в отношении Рылова введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».