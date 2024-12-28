Тимма трижды пытался совершить самоубийство после расставания с Седоковой

Баскетболист Янис Тимма трижды пытался покончить жизнь самоубийством после расставания с певицей Анной Седоковой, сообщает Mash.

По данным источника, латвиец переживал глубокую депрессию. Утверждается, что каждый раз после попытки суицида его спасал шаман-индеец из Майами.

«Но ночью 17 декабря Тимма решил ему не звонить — видимо, чтобы тот не помог ему в четвертый раз», — сообщает источник.

17 декабря тело Тиммы нашли в центре Москвы. По предварительной информации, 32-летний латвиец покончил с собой. Рядом с телом мужчины нашли записку с текстом «Позвоните Анне» и номером телефона певицы Седоковой, с которой они развелись в начале декабря.

В России Тимма выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. По итогам сезона-2014/15 он был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В составе национальной сборной Латвии баскетболист провел 68 матчей.