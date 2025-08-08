Статьи
8 августа, 13:30

Ягудин открыл инклюзивные спортивные площадки в Челябинске и Магнитогорске

Новые спортивные объекты открыли на Красноармейской улице в Челябинске и на территории парка у Вечного огня в Магнитогорске. Торжественные мероприятия посетили представители органов власти, паралимпийцы и ветераны специальной военной операции.

Строительство инклюзивных площадок стало возможным благодаря федеральному проекту «Вызов» — инициативе благотворительной программы ДоброFON компании FONBET. Ранее в рамках проекта открыли 10 площадок в Москве и Московской области, две — в Рязанской области, две — в Туле. До конца года новые спортивные объекты также появятся в Санкт-Петербурге и Курской области.

«Челябинская область стала четвертым регионом страны, где реализуется этот проект. У нас большое количество спортсменов, которые готовятся к Паралимпийским играм, поэтому такая площадка, конечно, была необходима», — заявил первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

Проект «Вызов» направлен на создание доступной спортивной и социальной среды для инклюзивных групп. Его основная цель — предоставить равные возможности для занятий спортом всем желающим вне зависимости от их способностей или физических ограничений.

«Этот проект меняет страну. В городе инклюзивная площадка станет новой точкой притяжения. Совместно со спортивной школой «Преодоление» организуем тренировки для спортсменов, людей с ОВЗ и участников СВО. Немаловажно, что тренажеры созданы нашим производителем из Верхнеуральска», — отметил директор областного бюджетного учреждения «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области» Александр Казаков.

На новых площадках смогут бесплатно заниматься как граждане без ограничений по здоровью, так и спортсмены с ограниченными возможностями. На тренажерах можно выполнять жим от плеч, тягу к поясу, маятниковые приседания и другие упражнения. Инструкции по выполнению упражнений и советы от тренеров доступны по QR-кодам на снарядах.

«Я знаю, насколько здесь развита спортивная инфраструктура, но пока в регионе мало площадок для тех, у кого есть ограничения по здоровью. Главная идея проекта заключается в том, что спорт должен быть доступен совершенно для каждого», — считает заместитель генерального директора компании FONBET олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

«Это новая страница в истории города. Здесь смогут заниматься спортом все, независимо от возраста и состояния здоровья. Мы благодарны за такие инициативы, которые реализуются для жителей, для людей. Тренажеры на новой площадке подойдут не только для людей с ограничениями по здоровью. Ими смогут пользоваться и пожилые горожане, которые активно занимаются спортом, и участники СВО, нуждающиеся в реабилитации»,— рассказала заместитель главы Магнитогорска Наталья Сафонова.

Уникальность магнитогорской площадки заключается еще и в том, что все тренажеры на ней были созданы на магнитогорском предприятии.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

