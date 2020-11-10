Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поучаствовал в выпуске программы «Док-ток» на Первом канале, который был посвящен неприятному инциденту с Артемом Дзюбой. Он высказался на эту тему, отметив, что подобные моменты — проблема нашего времени.

— Мы живем в такое время. У меня было в жизни, когда я подвез сотрудницу одной компании. Кто-то сделал фотографии, сделали из этого целую историю. В США Дженифер Лоуренс выкладывала обнаженную фотосессию, никаких проблем у нее не было. В АПЛ тоже был неприятный случай, игроки опозорились, но продолжили играть.

Это моя личная жизнь, в стенах дома я могу делать, что угодно. Когда я выступал, были другие технологии. А сейчас что-то раскрывают. Это проблема нашего времени, — сказал Ягудин в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.