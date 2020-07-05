«Я спокойно отношусь к людям с нетрадиционной ориентацией и радугу очень люблю». Сильное высказывание Губерниева

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что спокойно относится к позиции шестикратного чемпиона мира пилота «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, который пытался втянуть коллег в борьбу за расовое равноправие.

Британский гонщик лично ходил на митинги и уговорил свою команду «Мерседес» покрасить болид в черный цвет, нанеся на него надпись «Конец расизму».

— Это дело Хэмилтона, — продолжил комментатор. — Точно также как сейчас возникают яростные споры относительно радуги. Я жду, что мне запретят слушать мою любимую группу Rainbow, мороженое любимое есть... До бреда опускаться не надо. Я спокойно отношусь к людям с нетрадиционной ориентацией и радугу очень люблю. Если вижу, то обязательно заливаю в свой Instagram. (Тимур Ганеев)