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«Я спокойно отношусь к людям с нетрадиционной ориентацией и радугу очень люблю». Сильное высказывание Губерниева

5 июля 2020, 20:49
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото "СЭ"
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, что спокойно относится к позиции шестикратного чемпиона мира пилота «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, который пытался втянуть коллег в борьбу за расовое равноправие.

Британский гонщик лично ходил на митинги и уговорил свою команду «Мерседес» покрасить болид в черный цвет, нанеся на него надпись «Конец расизму».

— Это дело Хэмилтона, — продолжил комментатор. — Точно также как сейчас возникают яростные споры относительно радуги. Я жду, что мне запретят слушать мою любимую группу Rainbow, мороженое любимое есть... До бреда опускаться не надо. Я спокойно отношусь к людям с нетрадиционной ориентацией и радугу очень люблю. Если вижу, то обязательно заливаю в свой Instagram. (Тимур Ганеев)

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