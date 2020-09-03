«Я понимаю, что не прав во всем». Речь Михаила Ефремова в суде

Актер Михаил Ефремов во время судебного заседания еще раз признал свою вину в смертельном ДТП.

«Я понимаю, что не прав во всем. Я признаю свою вину, я раскаиваюсь в том, что сделал. Наверное, по всему. Такие шикарные доказательства. Если это сделал я, то я не знаю, что мне делать дальше. Алкоголь — дикое зло. Надо знать меру. Не знаешь меру — пойдешь на 11 лет на нары», — цитирует Telegram-канал Mash Ефремова.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с «Ладой», водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.

Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.