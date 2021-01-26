Вызванный на бой Вильдановым экс-парень Бузовой травмировал руку

Популярный блогер и рэпер Давид «DAVA» Манукян попал в больницу, сообщает «Рен ТВ». Бывший бойфренд певицы и телеведущей Ольги Бузовой выложил в Instagram видео из больницы с травмированным плечом.

Ранее Манукяна вызвал на бой бывший игрок в американский футбол Денис Вильданов, возмущенный словами Бузовой. Говоря о расставании, певица заявила, что Манукян бил ее. Вызов на бой Манукян проигнорировал.

Вильданов сейчас готовится к поединку с чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максимом Новоселовым. Их схватка состоится в рамках нового турнира, где встретятся спортсмены из разных дисциплин и популярные блогеры.