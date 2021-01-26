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Вызванный на бой Вильдановым экс-парень Бузовой травмировал руку

17:24
Давид Манукян.
Давид Манукян.

Популярный блогер и рэпер Давид «DAVA» Манукян попал в больницу, сообщает «Рен ТВ». Бывший бойфренд певицы и телеведущей Ольги Бузовой выложил в Instagram видео из больницы с травмированным плечом.

Ранее Манукяна вызвал на бой бывший игрок в американский футбол Денис Вильданов, возмущенный словами Бузовой. Говоря о расставании, певица заявила, что Манукян бил ее. Вызов на бой Манукян проигнорировал.

Вильданов сейчас готовится к поединку с чемпионом Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максимом Новоселовым. Их схватка состоится в рамках нового турнира, где встретятся спортсмены из разных дисциплин и популярные блогеры.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/795866-vyzvannyi-na-boi-vildanovym-byvshii-paren-buzovoi-travmiroval-ruku

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