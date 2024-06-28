Выпускной вечер 2024: когда и где пройдут мероприятия в Москве

Выпускные в 2024 году по рекомендации министра просвещения РФ Сергея Кравцова пройдут 28 и 29 июня. К этому сроку школьники сдадут все экзамены. Публикуем список мероприятий, которые пройдут в Москве для выпускников.

Главный выпускной вечер в Кремле

В пятницу, 28 июня, в Кремлевском дворце состоится главный выпускной вечер. В мероприятии также будут задействованы Александровский сад и Красная площадь.

Выпускники смогут пройтись по красной ковровой дорожке, сделать фото в центре столицы и посмотреть выступления известных артистов. Также в этот вечер состоится награждение победителей премии «Выпускник».

Выпускной в парке Горького

28 и 29 июня традиционные концерты в честь выпускного пройдут в парке Горького. Здесь для школьников выступят звезды российской эстрады. Также гостей ждут световое шоу на воде, киберплощадки, танцевальные батлы и интеллектуальные викторины. Праздник начнется в 20:00 и завершится в 06:00.