Выходные и праздники в России: как будем отдыхать в 2024 году

Ближайшие длинные выходные у россиян пройдут с 23 по 25 февраля

После новогодних каникулы в начале 2024-го в следующие месяцы будет еще 108 выходных дней. Ближайшие длинные выходные у граждан России состоятся с 23 по 25 февраля. Следующие же нерабочие дни пройдут с 8 по 10 марта 2024 года. 23 февраля в России отмечается праздник День защитника Отечества, а 8 марта — Международный женский день.

2024 год является високосным, за счет чего в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше. Таким образом, всего будет 248 рабочих дней и 118 выходных.

Все праздничные и выходные дни в 2024 году

В феврале — с 23 по 25 число (22-е — сокращенный рабочий день)

В марте — с 8 по 10 число ( 7-е — сокращенный рабочий день)

7-е — В апреле — с 28 по 1 мая ( с 22 по 27 апреля — шестидневная рабочая неделя)

В мае — 9 по 12 число ( 8-е — сокращенный рабочий день)

— В июне — 12 число ( 11 — сокращенный рабочий день)

— В ноябре — 3 и 4 число (с 28 октября по 2 ноября — шестидневная рабочая неделя)

В декабре — 29, 30 и 31 число (с 23 до 28 декабря — шестидневная рабочая неделя)

Ознакомиться с производственным календарем, праздниками и выходными в 2024 году в России можно по ссылке на сайте «СЭ».