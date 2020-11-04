Глава UFC Дана Уайт выложил пост о выборах президента США. Руководитель американского промоушена опубликовал коллаж виртуальной дуэли взглядов двух кандидатов, действующего главы страны, республиканца Дональда Трампа и его конкурента, демократа Джо Байдена.

«Большой бой сегодня», — подписал картинку Уайт.

3 ноября в США — день президентских выборов, после чего будут подводиться итоги голосования. Избирательная система предусматривает непрямые выборы. Для победы одному из кандидатов требуется набрать во всех штатах голоса 270 из 538 человек из коллегии выборщиков.

Дональд Трамп — 45-й президент в истории США. Его завершающийся срок работы был связан с рядом скандалов, которые затронули профессиональных спортсменов. В частности, у Трампа большие противоречия с футболистами из НФЛ и баскетболистами из НБА. Звезды уровня Леброна Джеймса последовательно выступают против президента, которого обвиняют в том числе в расизме. При этом Уайт поддерживает Трампа, их связывают давние и хорошие отношения.