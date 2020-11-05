Олег Тактаров о выборах президента США: «Сама личность Трампа неприемлема»

Российский боец и актер Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги президентской гонки в США, где по предварительным данным лидирует кандидат от демократической партии Джо Байден. Он обгоняет республиканца Дональда Трампа на 50 голосов выборщиков.

— Я сейчас нахожусь в Торонто на самоизоляции — она обязательна по приезду в Канаду, — рассказал «СЭ» Тактаров. — Мой друг из Чикаго собирался мне отправить маты, как подарок, чтобы поддержать меня на изоляции. Он мне сказал: «Если большевики почту не захватят завтра, я тебе отправлю». То есть он американскую бастующую и бегущую публику назвал большевиками. У них просто не было опыта 1917 года, поэтому они и бегают.

Республиканцы очень здорово разыграли эту карту с волнениями, которые были поддержаны демократическими деньгами, а в итоге повернули все против них самих. Но сама личность Трампа, на мой взгляд, неприемлема. В политику надо заходить либо с идеальным прошлым, либо, чтобы тебя вообще никто не знал.

Байден? Для демократов — это был вариант после Обамы. Самый лучших демократ был Билл Клинтон, но его все равно убрали. Народ не может никого терпеть больше четырех лет. Если посмотреть с исторической ступеньки, еще был Рональд Рейган, но на него и покушения были, и все, что угодно. (Севастиан Терлецкий)