Депутат Валуев назвал приемлемую для России кандидатуру на выборах президента США

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев в комментарии для «СЭ» оценил двух кандидатов на выборах президента США. В Америке ведется подсчет голосов: демократ Джо Байден опережает действующего главу страны, республиканца Дональда Трампа.

«Президенты в Соединенных Штатах ориентированы в спорте ровно настолько, насколько этого требует политическая ситуация. Не важно, кто они — демократы или республиканцы, — сказал Валуев «СЭ». — Что касается лучшей кандидатуры для России, то по сути самой риторики республиканцы для нас чуть-чуть лучше. Но эта разница совсем маленькая». (Сергей Федоров)

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