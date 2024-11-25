Вяльбе рассказала, в чем не согласна с президентом России Владимиром Путиным

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не согласна с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

По словам Вяльбе, поездку на международные соревнования в нейтральном статусе можно сравнить с предательством своей страны.

«Президент говорит, что спортсмен должен сам решить, ехать или нет. С этим я не согласна, кстати. Наверное, это единственное, в чем я не согласна с нашим Владимиром Владимировичем», — приводит слова Вяльбе «КП».

Российские и белорусские спортсмены не выступают на турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года. В конце сентября 2024-го организация продлила отстранение россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.