Вяльбе поддержала Дзюбу: «Он ничего не нарушил в плане спорта»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как отнеслась к тому, если бы кто-то из лыжников попал в историю схожую с той, в которой оказался нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба.

— Если бы это было один в один, как у Артема Дзюбы, то никаких бы гонений из команды точно не было, — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Россия 24». — Наверное, ребята и девчонки могли бы похихикать где-то над этим. Но не более того.

Для меня это очень странное отстранение из команды. Лишение капитанской повязки... Очень странная ситуация.

Он ничего не нарушил в плане спорта. Он никого не убил. Да, конечно, он — кумир миллионов. Но он такой же человек, как и все остальные. Это тоже надо знать и понимать.

Мне кажется, что ему гораздо тяжелее сейчас находиться одному. Знать, что все там играют, а тебя выпихнули. Команда же его поддержала.

Врачи вообще считают, что это полезно. А если они находятся на сборе две недели, 20 дней? А жена дома? Нормальный, здоровый мужик, наверное, что-то должен был предпринять.

Напомним, частный ролик, на котором Артем Дзюба занимается самоудовлетворением, был опубликован перед игрой чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром». После этого футболист был лишен капитанской повязки в клубе и исключен из числа потенциальных участников в ноябрьских матчах сборной.