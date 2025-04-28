Фетисов объяснил, почему футболисты в последнее время не идут в депутаты: «Не привыкли к ответственности»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему российские футболисты в последнее время не становятся депутатами.

«Наверное, просто не хотят — у них все хорошо по жизни. Много заработали? Заработали. Хотя наверное, депутат получает меньше, чем вы думаете. Да и ответственность это большая. Может, они к этому не привыкли...» — сказал Фетисов «СЭ» в рамках марафона «Знание. Первые».