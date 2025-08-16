Фетисов — о выступлении россиян в нейтральном статусе: «Мне все это противно»

Двукратный олимпийский чемпион депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов придерживается мнения, что участие российских спортсменов в нейтральном статусе, без флага и гимна, унижает их.

«Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Не знаю, как другим, но мне все это противно», — цитирует Фетисова РИА «Новости».

Также депутат выступил против лояльного отношения к россиянам, которые решили сменить спортивное гражданство.

«А те, кто решил уехать и всех обманул, — давайте еще сделаем их национальными героями. Зачем нам нужны уехавшие спортсмены?» — сказал Фетисов.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.