16 августа, 15:30

Фетисов — о выступлении россиян в нейтральном статусе: «Мне все это противно»

Павел Лопатко

Двукратный олимпийский чемпион депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов придерживается мнения, что участие российских спортсменов в нейтральном статусе, без флага и гимна, унижает их.

«Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Не знаю, как другим, но мне все это противно», — цитирует Фетисова РИА «Новости».

Также депутат выступил против лояльного отношения к россиянам, которые решили сменить спортивное гражданство.

«А те, кто решил уехать и всех обманул, — давайте еще сделаем их национальными героями. Зачем нам нужны уехавшие спортсмены?» — сказал Фетисов.

Российские спортсмены отстранены от международных турниров с весны 2022 года. В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: РИА
Вячеслав Фетисов
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
  • Александр Иванов

    нечего сваливать с больной головы на здоровую ... Трамп прямым текстом назвал Россию агрессором, так что придется платить, а спорт - малая толика наказаний, можно и без спорта, вон в Люксембурге нет спорта , а прекрасно живут... Гораздо страшнее то, что происходит в экономике, науке, технологиях, полный развал везде, ничего своего-то нет, кроме картошки

    17.08.2025

  • Леоныч

    К словам Фетисова я бы добавил, что "приехавших" продвигать по линии ГД надо бы осторожненько...А то уж больно громко они кричат "держите вора!"

    16.08.2025

  • Патриот Великой России

    А че у тебя тогда дочка в США живет ? А че сам Славик сбежал из красной армии в Детроит ?

    16.08.2025

  • Millwall82

    угу, действующий майор ВС СССР, грязное интервью про Тихонова. Конечно.

    16.08.2025

  • Ziko70

    Сбегал Федоров с Могильным, а Фетисов легально уехал с разрешения Госкомспорта. Учи матчасть, кликуша.

    16.08.2025

  • Millwall82

    Слав, а когда сам сбегал, с диким скандалом, нормально было?) И все бы бы хорошо, если бы не славино лицемерие и двойные стандарты.

    16.08.2025

  • Sergey Sparker

    Это Фетисов? Тот который сдриснул за долларами из страны?! Тогда всей стране противно было от действий этого подонка. Сейчас "патриотом" стал? Чудеса!

    16.08.2025

  • АльбертХ

    Славик, а в зеркало не хочешь взглянуть?

    16.08.2025

  • андрей андреев

    Слава, так воспитано поколение Пепси. Послаще поесть да помягче поспать. Все 40 лет, начиная с Горбачева воспитывались образцовые мещане, потребители всего и вся. А теперь противно)) Славик, ты вот телевизор не смотришь, а там до сих пор бесконечные сериалы с убийствами, мордобой в прайм-тайм, антисоветская клюква причем настолько кондовая, что блевать тянет..И при всем этом типа православная страна. Я не оправдываю, но в какой-то степени понимю тех, кто уезжает...

    16.08.2025

