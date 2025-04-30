Фетисов — об экологических проблемах: «Может, мы закончим раздувать конфликты и вложимся в восстановление природы?»

Председатель центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался об экологических проблемах в мире.

«Сегодня главная экологическая проблема в мире — вода. Вторая — деградация почв. 50 процентов живого в мире мы уже угробили. Это растения и животный мир. Вдумайтесь в эту цифру! Я выступал на международных конференциях и говорил: «Может, мы закончим раздувать конфликты региональные и политические и вложимся в восстановление природы?» Проблем очень много», — сказал Фетисов «СЭ».

Фетисов был избран председателем центрального совета ВООП в 2021 году.