Фетисов оценил, может ли избрание Трампа повлиять на возвращение российских спортсменов: «Зачем ему это?»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международную арену.

«Возвращение российских спортсменов после смены президента США? Я думаю, Трамп ничего об этом не знает. И знать не захочет. Один аргумент — зачем ему это?» — сказал Фетисов «СЭ».

Трамп победил на 60-х президентских выборах и стал 47-м главой государства. Этот срок станет для политика вторым, спустя четыре года после окончания предыдущего.