Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на ситуацию с выборами президента в США. Он репостнул у себя в Twitter ролик, на котором женщине не дают проголосовать на избирательном участке, так как она пришла к нему перед самым закрытием.

«Вы видите, что творится?» — написал Джеймс.

Y'all see the setup right!!! ??? https://t.co/CdcvjHlwGH — LeBron James (@KingJames) November 3, 2020

Леброн Джеймс не скрывал своего негативного отношения к Дональду Трампу. Тот тоже высказывался о баскетболисте не в лучших тонах. На митингах в поддержку Трампа избиратели зачастую скандировали «Леброн Джеймс — отстой!»