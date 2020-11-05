«Вы видите, что творится?» Леброн Джеймс — о ситуации на выборах президента США
11:42
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на ситуацию с выборами президента в США. Он репостнул у себя в Twitter ролик, на котором женщине не дают проголосовать на избирательном участке, так как она пришла к нему перед самым закрытием.
«Вы видите, что творится?» — написал Джеймс.
Леброн Джеймс не скрывал своего негативного отношения к Дональду Трампу. Тот тоже высказывался о баскетболисте не в лучших тонах. На митингах в поддержку Трампа избиратели зачастую скандировали «Леброн Джеймс — отстой!»