Вторые сутки кряду в России менее 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 564 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 23 798 человек. Вчера, 25 января в России выявлено 19 290 новых случаев коронавируса.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 317), Санкт-Петербурге (1 510), Московской области (1 129), Нижегородской области (461) и Воронежской области (383).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 3 756 931 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 70 482 летальных исхода, выздоровел 3 174 561 человек.