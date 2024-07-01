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«ВТБ Арена» в Москве: расписание матчей и мероприятий в июле, августе и сентябре — матчи и концерты

Канье Уэст планирует провести концерт в Москве на «ВТБ Арене»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эрик О&amp;#039;Делл (ХК «Динамо Москва»).
Фото ХК «Динамо Москва»

В конце лета и начале осени на «ВТБ Арене» состоятся матчи футбольного «Динамо» в товарищеском турнире, РПЛ и Кубке России, хоккейного «Динамо» в КХЛ, Кубок России Icefights и концерты российских звезд. Также американский рэпер Канье Уэст рассматривает «ВТБ Арену» наряду с «Лужниками», как возможную площадку, для концерта 6 сентября. Официальная информация будет позже. Публикуем расписание мероприятий на «ВТБ Арене».

Расписание мероприятий на «ВТБ Арене»

Июль

3 июля. ФК «Динамо» Москва — ФК «Партизан» Белград — 19.30

6 июля. ФК «Динамо» Москва — ОФК Белград — 15.30

7 июля. Кубок России Icefights — 19.00

13 июля. Кипелов — 20.00

19 июля. ФК «Динамо» Москва — ФК «Факел» — РПЛ

26 июля. ФК «Динамо» Москва — ФК «Локомотив» — РПЛ

Август

7 августа. КняZz — 19.00

13 августа. ФК «Динамо» Москва — ФК «Динамо» Махачкала — РПЛ

16 августа. ФК «Динамо» Москва — ФК «Крылья Советов» — РПЛ

23 августа. ФК «Динамо» Москва — ФК «Краснодар» — РПЛ

27 августа. ФК «Динамо» Москва — ФК «Крылья Советов» — Кубок России

Сентябрь

4 сентября. ХК «Динамо» Москва — ХК «Куньлунь»

6 сентября. ХК «Динамо» Москва — ХК «Северсталь»

13 сентября. ФК «Динамо» Москва — ФК «Ахмат» — РПЛ

15 сентября. ХК «Динамо» Москва — ХК «Динамо Минск»

29 сентября. ХК «Динамо» Москва — ХК «Нефтехимик»

ФК Динамо (Москва)
ХК Динамо (Москва)
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