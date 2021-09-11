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Встреча Президента России и олимпийской сборной в Кремле: прямая трансляция

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Автобус со спортсменами олимпийской сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Автобус со спортсменами олимпийской сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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11 сентября, в субботу, в Московском Кремле Президент России Владимир Путин проведет встречу с российскими призерами и победителям Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Во время торжественной церемонии Владимир Путин вручит государственные награды атлетам сборной России.

Следить за видеотрансляцией церемонии в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 12.05 (по московскому времени).

По итогам летних Олимпийских играх в Японии россияне завоевали 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа.

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