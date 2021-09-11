Встреча Президента России и олимпийской сборной в Кремле: прямая трансляция

11 сентября, в субботу, в Московском Кремле Президент России Владимир Путин проведет встречу с российскими призерами и победителям Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Во время торжественной церемонии Владимир Путин вручит государственные награды атлетам сборной России.

Следить за видеотрансляцией церемонии в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 12.05 (по московскому времени).

По итогам летних Олимпийских играх в Японии россияне завоевали 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа.