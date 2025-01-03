Все праздники и нерабочие дни 2025: производственный календарь года

В 2025 году россияне будут отдыхать 118 дней и работать 247 дней.

Новогодние праздники

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первым рабочим днем в 2025 году будет четверг, 8 января. Традиционные выходные в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, перенесут на другие даты: 4 января, — на пятницу, 2 мая, а 5 января, — на среду, 31 декабря.

День защитника Отечества 23 февраля

В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье, 23 февраля. Так как праздник будет в выходной, отдых за него россиянам предоставят 8 мая.

Международный женский день 8 марта

В 2025 году Международный женский день выпадает на субботу, 8 марта. Так как праздник будет в выходной, отдых за него россиянам предоставят 13 июня. При этом пятница, 7 марта станет сокращенным рабочим днем.

Праздник Весны и Труда 1 мая

В России в честь Праздника Весны и Труда будут отдыхать четыре дня с 1 по 4 мая.

День Победы 9 мая

В России в честь Дня Победы, который отмечается 9 мая, будут отдыхать четыре дня с 8 по 11 мая.

День России 12 июня

В 2025-м отдыхать на День России россияне будут только четыре дня с 12 по 15 июня. При этом 11 июня станет сокращенным рабочим днем.

День народного единства 4 ноября

В конце октября и начале ноября будет единственная шестидневная рабочая неделя за год — с 27 октября по 1 ноября. Выходными объявлены 2, 3 и 4 ноября в связи с Днем народного единства.