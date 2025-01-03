Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 08:25

Все праздники и нерабочие дни 2025: производственный календарь года

Опубликован производственный календарь на 2025 год
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Tippapatt, iStock
В 2025 году россияне будут отдыхать 118 дней и работать 247 дней.
Производственный календарь на 2025 год: все рабочие, выходные и праздничные дни наглядно

Новогодние праздники

Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. Первым рабочим днем в 2025 году будет четверг, 8 января. Традиционные выходные в субботу и воскресенье, 4 и 5 января, перенесут на другие даты: 4 января, — на пятницу, 2 мая, а 5 января, — на среду, 31 декабря.

День защитника Отечества 23 февраля

В 2025 году День защитника Отечества выпадает на воскресенье, 23 февраля. Так как праздник будет в выходной, отдых за него россиянам предоставят 8 мая.

Международный женский день 8 марта

В 2025 году Международный женский день выпадает на субботу, 8 марта. Так как праздник будет в выходной, отдых за него россиянам предоставят 13 июня. При этом пятница, 7 марта станет сокращенным рабочим днем.

Праздник Весны и Труда 1 мая

В России в честь Праздника Весны и Труда будут отдыхать четыре дня с 1 по 4 мая.

День Победы 9 мая

В России в честь Дня Победы, который отмечается 9 мая, будут отдыхать четыре дня с 8 по 11 мая.

День России 12 июня

В 2025-м отдыхать на День России россияне будут только четыре дня с 12 по 15 июня. При этом 11 июня станет сокращенным рабочим днем.

День народного единства 4 ноября

В конце октября и начале ноября будет единственная шестидневная рабочая неделя за год — с 27 октября по 1 ноября. Выходными объявлены 2, 3 и 4 ноября в связи с Днем народного единства.

Читайте также
Как футболисты отрывались на Новый год
Комментатор, которого невозможно забыть. 70 лет со дня рождения Сергея Гимаева
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Стало известно о требовании суда к «Яндексу» закрыть доступ к картам и фото НПЗ
Око за око: как хищение российских резервов отразится на ЕС
Габриэла Дабровски играла весь сезон, проходя лечение рака груди
Популярное видео
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Обмен СКА и «Магнитки»
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Легков: «На соревнования надо ехать, пусть и в нейтральном статусе»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости