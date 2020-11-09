«Все, кто его осуждают, нелюди и черти». Рэпер Моргенштерн поддержал Дзюбу

Рэпер Моргенштерн в Instagram поддержал нападающего сборной России Артема Дзюбу, чье интим-видео было слито в интернет.

— Дзюба респект, д***т с кафом — это главное, — написал исполнитель. — Кто не дрочит — тот не человек. Все, кто его осуждает — нелюди и черти. Займитесь своей жизнью.

Instagram Моргенштерна. Фото Instagram

7 ноября в сети появилось видео интимного характера с Дзюбой. По одной из версий, оно было записано еще в 2019 году. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока на ноябрьские матчи, чтобы оградить команду и футболиста от негатива. Кроме того, спортсмен был лишен капитанской повязки в «Зените».

После утечки ролика и совершенного победного гола на матче с «Краснодаром» Дзюба выпустил видеообращение. Он заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя. Игрок поблагодарил всех, кто поддержал его в сложившейся ситуации.