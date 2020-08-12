Врачи подтвердили инсульт у Ефремова, заявил адвокат актера

Российский актер Михаил Ефремов перенес инсульт. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев. Его слова приводят «РИА Новости». Пашаев отметил, что у артиста состояние средней тяжести

Михаилу Ефремову ранее предъявили обвинение по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве. Сегодня суд отложил заседание по этому делу.

Новое заседание назначено на 10.00 по московскому времени 18 августа. В дальнейшем заседания будут проходить ежедневно до вынесения приговора. Рассмотрение дела по существу началось 5 августа.