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Сегодня, 23:10

Врач призвал отселить соседей «токсичного» пункта СДЭК в Москве из-за ядовитых паров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Владислав Жемчугов заявил о крайней токсичности утекшего в столичном СДЭК формалина.

«Формалин — это 40%-ный раствор формальдегида, который токсичный при вдыхании, при употреблении внутрь особенно, ожоги вызывает и вообще канцероген и страшный яд. Он применяется в консервировании, например, анатомических препаратов, покойников. Я думаю, что это токсин первого класса опасности. Из-за характера утечки на месте как минимум неделю должны работать сотрудники МЧС. Причем формалин сильно испаряется, из-за чего при открытии всех окон и дверей может нанести вред соседям злополучного пункта выдачи посылок. Если жилые помещения расположены близко, людей следует отселить», — приводит слова Жемчугова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1571403
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