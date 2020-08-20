Врач-иммунолог назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.

По словам специалиста, они будут схожими с ограничениями перед вакцинацией от гриппа. Прививку нельзя делать больным с температурой тела выше 37 градусов, а также тем, кто недавно употреблял алкоголь.

— На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо, — приводят «Ведомости» со ссылкой на Sputnik слова Жемчугова. — Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека.

По последним данным Роспотребнадзора, в России за весь период пандемии зарегистрирован 937 321 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 15 989 летальных исходов, выздоровели 749 423 человека.