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Врач-иммунолог назвал противопоказания к вакцинации от коронавируса

08:38
Разработка вакцины от коронавируса. Фото Reuters
Разработка вакцины от коронавируса. Фото Reuters
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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса.

По словам специалиста, они будут схожими с ограничениями перед вакцинацией от гриппа. Прививку нельзя делать больным с температурой тела выше 37 градусов, а также тем, кто недавно употреблял алкоголь.

— На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо, — приводят «Ведомости» со ссылкой на Sputnik слова Жемчугова. — Я думаю, что часов за 10-12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека.

По последним данным Роспотребнадзора, в России за весь период пандемии зарегистрирован 937 321 случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 15 989 летальных исходов, выздоровели 749 423 человека.

Дополнительная информация:

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/08/20/837179-protivopokazaniya-k-vaktsinatsii-ot-koronavirusa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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