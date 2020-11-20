Врач и массажист «Крыльев Советов» спасли жизнь человеку

Врач «Крыльев Советов» Игорь Баишев и массажист клуба Илья Судаков оказали помощь человеку во время перелета Самара — Хабаровск, сообщает пресс-служба клуба.

Одному из пассижиров во время рейса стало плохо, и медицинский штаб самарцев пришел на помощь. Благодаря их вмешательству мужчина стал чувствовать себя лучше и полет был продолжен.

В субботу, 21 ноября «Крылья» проведут матч 23-го тура Олимп ФНЛ против «СКА-Хабаровск». Начало — в 8.00 (мск).