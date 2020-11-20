Врач и массажист «Крыльев Советов» спасли жизнь человеку
Врач «Крыльев Советов» Игорь Баишев и массажист клуба Илья Судаков оказали помощь человеку во время перелета Самара — Хабаровск, сообщает пресс-служба клуба.
Одному из пассижиров во время рейса стало плохо, и медицинский штаб самарцев пришел на помощь. Благодаря их вмешательству мужчина стал чувствовать себя лучше и полет был продолжен.
В субботу, 21 ноября «Крылья» проведут матч 23-го тура Олимп ФНЛ против «СКА-Хабаровск». Начало — в 8.00 (мск).
Во время перелета «Крыльев» в Хабаровск на борту самолета одному из пассажиров стало плохо. Врач @fckssamara Игорь Баишев и массажист Илья Судаков оказали ему мед.помощь. В результате полёт был продолжен — пассажиру стало лучше, и самолет благополучно приземлился в Хабаровске. pic.twitter.com/8j8l8AXNbD— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 20, 2020
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