Возобновление спортивного отдыха в Москве возможно не ранее 1 августа

Проведение в Москве спортивных и зрелищно-массовых мероприятий будет возобновлено не ранее 1 августа, информирует ТАСС.

— С 25 марта в Москве временно была приостановлена работа всех спортивных организаций, а также запрещено проведение спортивных, массовых и зрелищных мероприятий. В условиях пандемии мы были вынуждены пересмотреть традиционные форматы деятельности, при этом продолжили осуществлять спортивную подготовку и работу с населением в онлайн-формате, — отметил руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. — Для поддержания физической формы спортсменов 3,5 тысячи тренеров ведут групповые и индивидуальные занятия, проходит теоретическая и психологическая подготовка спортсменов, для повышения мотивации проходят различные конкурсы, на сайтах учреждения и в социальных сетях размещены более 6 тысяч видеороликов с комплексами упражнений. Мы призывали москвичей оставаться дома, соревноваться, участвовать в онлайн-турнирах.

Согласно решению мэра, организация отдыха граждан и проведение иных подобных мероприятий перенесены на срок не ранее 1 августа. В департаменте прорабатывают вопрос организации единого календарного плана и перенос сроков проведения мероприятий на осенне-зимний период.