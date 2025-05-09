Воздушный парад Дня Победы: смотреть трансляцию в прямом эфире

В пятницу, 9 мая, состоится празднование 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На Красной площади состоится традиционный Парад Победы.

Летно-метеорологические условия в Москве позволят провести и воздушную часть.

В прямом эфире воздушную часть парада Победы покажут главные телеканалы страны и их сайты — Первый канал, «Россия 1», РЕН ТВ, Пятый канал и другие. Также можно смотреть в ретрансляции федеральных каналов на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по подписке.

В этом году трансляция Парада будет вестись на больших экранах на улицах Москвы, в том числе для пассажиров метро и наземного транспорта.

Жители и гости Москвы смогут посмотреть воздушную часть парада со смотровых площадок и балконов своих домов. Авиация пролетит над Ленинградским шоссе, Тверской улицей и Красной площадью. Также следить можно из Парка Горького, Петровского парка, Парка Дружбы (Речной вокзал), с Воробьевых гор, набережной Москвы-реки, Белой площади на Белорусском вокзале и из «Москва-Сити».