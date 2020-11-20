Возбуждены уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу Ефремова

Возбуждены три новых уголовных дела против лжесвидетелей по делу актера Михаила Ефремова.

Они подозреваются в даче заведомо ложных показаний. Двое сообщили суду, что 8 июня 2020 года стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова и видели другого человека за рулем его авто. Еще один описал внешность незнакомца, который сел на заднее сиденье тачки до аварии, и заявил, что на месте водителя никого не было.

Это слова противоречат собранным по делу доказательствам, а значит все трое дали заведомо ложные показания. Теперь против них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 307 УК РФ.

Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.