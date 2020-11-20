Возбуждены уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу Ефремова
Возбуждены три новых уголовных дела против лжесвидетелей по делу актера Михаила Ефремова.
Они подозреваются в даче заведомо ложных показаний. Двое сообщили суду, что 8 июня 2020 года стали очевидцами ДТП с участием Михаила Ефремова и видели другого человека за рулем его авто. Еще один описал внешность незнакомца, который сел на заднее сиденье тачки до аварии, и заявил, что на месте водителя никого не было.
Это слова противоречат собранным по делу доказательствам, а значит все трое дали заведомо ложные показания. Теперь против них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 307 УК РФ.
Ефремова осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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