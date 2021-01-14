ВОЗ заявила о более тяжелой пандемии во второй год распространения коронавируса

Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан отметил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым. По его словам, об этом говорит динамика распространения болезни.

«Мы вступаем во второй год (пандемии), и он может оказаться даже тяжелее, если учитывать динамику распространения и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем», — приводит слова Райана пресс-служба организации.

Руководитель подчеркнул, что на данный момент заболеваемость достигла пика, а в Северном полушарии, особенно в Европе и Северной Америке, происходит «идеальный шторм». Морозы, скопления людей и новые штаммы вируса приводят к дальнейшему распространению болезни.

По данным ВОЗ, во всем мире заразилось более 90 миллионов человек, из них почти два миллиона скончались. За минувшие сутки в мире выявили 546 016 новых случаев COVID-19 и 9 884 летальных исхода.