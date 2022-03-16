Восемь спортшкол в Приамурье получат финансирование на 4,7 миллиона рублей по национальному проекту

Адресная субсидия на сумму более 4,7 миллиона рублей выделена Приамурью в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Амурской области.

До конца года на эти деньги закупят инвентарь и экипировку для восьми спортивных школ региона, а также будут проведены сборы для воспитанников отделений по базовым олимпийским видам спорта.

«С 2019 году в Приамурье действует региональный проект «Спорт — норма жизни». В этом году общий объем адресной субсидии составил свыше 4,7 млн рублей. Их распределили между восьми спортшколами Благовещенска, Свободного, Белогорска, Тынды, Мазановского района», — приводит ТАСС текст заявления министерства спорта Амурской области.

«В рамках «Спорт — норма жизни» у нас в планах крупный проект — это строительство регионального физкультурно-оздоровительного центра на Чигиринских полях. Напомню, что стоимость объекта составит свыше 600 млн рублей. При этом большая часть средств будет выделана из федерального бюджета. Надеюсь, что несмотря на непростую ситуацию, связанную с западными санкциями, мы сможем реализовать этот проект в запланированные сроки», — добавил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Также по проекту «Спорт — норма жизни» будут оснащены три малые спортивные площадки ГТО. Они появятся в Архаре, Тамбовке и Белогорском районе в селе Пригородное.