Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о теплых взаимоотношениях с другими участниками шоу «Ледниковый период» Владом Топаловым и Региной Тодоренко.

«Мы с Региной и Владом встретились одними из первых, когда только начинался выбор партнеров. В самом начале я сходила на программу «Регина +1», и мы нашли общий язык. Мы обе родились на Украине и сразу понимаем друг друга. Не то что бы мы сейчас прям плотно-плотно общаемся, но какие-то теплые отношения у нас есть и остаются», — цитирует Волосожар «Газета.Ру».

«Также с Марией Луговой дружим, с Ольгой Паутовой общались, пока она не покинула проект. И еще с Ольгой Кузьминой. В основном в раздевалке с девчонками перекидываемся словами по проекту», — сказала Волосожар.