«Вместо маски лучше в бафе». Как заниматься спортом во время карантина

Бывшая лыжница и тренер спортсменов-любителей Полина Ермошина рассказала, как проводить беговые тренировки с соблюдением масочного режима.

— Сейчас вы тренируете спортсменов-любителей. Поэтому не могу не задать самый актуальный вопрос дня: можно ли бегать в маске?

-Конечно, можно, ничего в этом страшного нет! Единственное, я бы лучше бегала не в маске, а в бафе (специальный лыжный шарф — Прим. «СЭ»). Это с эстетической точки зрения приятней, плюс есть возможность его перекручивать каждые минут 30, а после тренировки постирать. Чем это мешает? Да ничем, бегайте на здоровье! (Наталья Марьянчик)

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