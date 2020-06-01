«Вместо маски лучше в бафе». Как заниматься спортом во время карантина
18:00
Бывшая лыжница и тренер спортсменов-любителей Полина Ермошина рассказала, как проводить беговые тренировки с соблюдением масочного режима.
— Сейчас вы тренируете спортсменов-любителей. Поэтому не могу не задать самый актуальный вопрос дня: можно ли бегать в маске?
-Конечно, можно, ничего в этом страшного нет! Единственное, я бы лучше бегала не в маске, а в бафе (специальный лыжный шарф — Прим. «СЭ»). Это с эстетической точки зрения приятней, плюс есть возможность его перекручивать каждые минут 30, а после тренировки постирать. Чем это мешает? Да ничем, бегайте на здоровье! (Наталья Марьянчик)
Полностью интервью Ермошиной читайте на сайте «СЭ»
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