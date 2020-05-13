Власти США временно изымают со складов аппараты ИВЛ, поставленные Россией, после пожара в больнице

Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» до выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщает Reuters со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).

— В начале апреля Россия отправила в США партию медицинской аппаратуры, — говорится в сообщении FEMA. — В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась острая нехватка аппаратов ИВЛ, поэтому аппараты достались складам, принадлежащим двум штатам. В целях предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ в FEMA. Результаты расследования, проводимого российскими властями в связи с пожаром в больнице Санкт-Петербурга, помогут нам принять решение относительно использования этих аппаратов.

Утром 12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге возник пожар, его площадь составила 10 квадратных метров. Погибли пять пациентов старше 59 лет. Сообщалось, что пожар начался в реанимационном отделении с аппарата ИВЛ.