Власти Москвы планируют смягчение ограничений в столице
17:09
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшее время столичные власти планируют осуществлять дальнейшее поэтапное смягчение ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
«Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений», — приводит слова Собянина RT.
По данным Роспотребнадзора, в России на день 25 мая всего зарегистрировано 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.
В Москве — 166 473 подтвержденных случаев инфицирования covid-19, 53 586 — выздоровело и 2 034 смертей.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/russia/news/749542-sobyanin-ogranicheniya-moskva
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...