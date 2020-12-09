Власти Москвы назвали причину утечки данных переболевших COVID-19

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал, как произошла утечка персональных данных жителей Москвы, переболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что в списках была информация о 300 тысячах жителей, в том числе их фамилии, адреса проживания и регистрации, сведения о течении болезни и анализах.

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры», — приводит слова Лысенко РБК.