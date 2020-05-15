Власти Москвы купили компанию-крупнейшего производителя защитных масок

В марте московские власти приобрели крупнейшего производителя масок в России, компанию ООО «КИТ» (Компания инновационных технологий), сообщают «Ведомости».

— В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории технополиса «Москва», — приводят «Ведомости» слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Сумма сделки не раскрывается. Бывший совладелец предприятия Павел Спичаков сообщил, что производство средств защиты увеличилось более чем в два раза — до миллиона штук в сутки. В течение года планируется удвоить выпуск, поскольку в день требуется порядка четырех миллионов масок.

По данным Роспотребнадзора, в России на утро 15 мая выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.