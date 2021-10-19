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Власти Латвии введут жесткий локдаун на четыре недели из-за коронавируса

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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш рассказал о введении в стране локдауна из-за коронавируса.

«С 21 октября на четыре недели, до 15 ноября, в Латвии вводятся особо строгие ограничения против коронавируса, или локдаун. Большинство магазинов, развлекательные и учебные заведения в это время будут закрыты. Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом. Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания», — говорится в заявлении Кариньша.

В столице Латвии базируется клуб КХЛ рижское «Динамо», которое занимает девятое место в Западной конференции.

На данный момент в Латвии зафиксировано 186 869 заболевших коронавирусом. 2 897 человек погибли, 158 900 выздоровели.

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Сергей Разин все материалы автора

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