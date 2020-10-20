Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране
10:37
Власти не планируют вводить карантин в стране по аналогии с тем, который был весной. Вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель, исключен, рассказали источники РБК.
Не планируется сейчас и отдельное обращение Владимира Путина к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, как это было в весенний период: президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях.
Дополнительная информация:
https://www.rbc.ru/politics/20/10/2020/5f8dce069a7947be78656a39?from=from_main_1