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Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране

10:37
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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Власти не планируют вводить карантин в стране по аналогии с тем, который был весной. Вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель, исключен, рассказали источники РБК.

Не планируется сейчас и отдельное обращение Владимира Путина к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, как это было в весенний период: президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях.

Дополнительная информация:

https://www.rbc.ru/politics/20/10/2020/5f8dce069a7947be78656a39?from=from_main_1

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