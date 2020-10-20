Власти исключили повторное введение режима нерабочих недель в стране

Власти не планируют вводить карантин в стране по аналогии с тем, который был весной. Вариант, при котором президент объявит новый режим нерабочих недель, исключен, рассказали источники РБК.

Не планируется сейчас и отдельное обращение Владимира Путина к гражданам в связи с эпидемией коронавируса, как это было в весенний период: президент и так регулярно обсуждает ситуацию и меры по борьбе с коронавирусом на различных совещаниях.