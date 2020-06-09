Владимир Жириновский: «Ефремова нужно заключить под стражу. Иначе он может сбежать за границу»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал поместить под стражу заслуженного артиста России Михаила Ефремова. В результате ДТП с участием актера погиб человек.

«Нужно, чтобы суд избрал для Ефремова меру пресечения в виде заключения под стражу, — написал Жириновский в Telegram. — Если дать ему домашний арест, то он может с помощью друзей сбежать за границу или напьется и из окна выпадет.

Кроме того, и наказание за его преступление должно быть самым суровым — 12 лет колонии. В крайнем случае, учитывая его положение, 12 лет колонии-поселения. Ведь из-за коронавируса все люди сейчас обозлены, и если на глазах у всей страны человек, повинный в гибели другого, не будет сурово наказан, это может вызвать взрыв возмущения.

Но главное в другом. Ефремова посадят, но жизнь погибшему человеку не вернут уже никак. Хотя можно было это предотвратить. Ведь у Ефремова только в 2020 г. 10 нарушений ПДД, он не первый раз в жизни пьяным сел за руль.

Мы уже предлагали, как действовать в таких случаях: 3 раза человека ловят за рулем в состоянии опьянения — конфискация машины как орудия преступления. Или же выселение за пределы Москвы, ссылка без права возвращения. Это отличное наказание в таких случаях. Для богемы самое страшное оказаться вдали от бурной светской жизни.

Если бы так действовали, то сегодня и Ефремов был бы на свободе, и человек, в которого он врезался, был бы жив".

В понедельник вечером, 8 июня, актер Михаил Ефремов устроил серьезную аварию в центре Москвы — на Смоленской площади. Актер был в нетрезвом состоянии, его автомобиль на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Водитель фургона Сергей Захаров, получил серьезные травмы: у пострадавшего диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговую травма и травмы внутренних органов. Он скончался утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

До смерти Захарова Ефремова отпустили под подписку о невыезде, однако позже дело было переквалифицировано. ГУ МВД Москвы на своем официальном сайте сообщает, что принято решение о переквалификации на более тяжкую часть статьи уголовного дела. По ч. 4 ст. 264 УК РФ ему грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.