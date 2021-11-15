Владимир Соловьев — о словах вице-премьера Польши: «Поляки уже давно тяжело болеют»
Владимир Соловьев назвал шизофренией призыв польского вице-премьера отстранить Россию от международных соревнований
14:09
Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
«Поляки давно тяжело болеют. Зачем мелочиться? Давайте возьмем и уничтожим всю Россию к чертовой матери! Наверное, тогда они успокоятся. Или им все равно будет мало? Это уже шизофрения, что-то из области политической психиатрии», — сказал Соловьев «СЭ».
По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится 4-5 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.
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