Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

«Поляки давно тяжело болеют. Зачем мелочиться? Давайте возьмем и уничтожим всю Россию к чертовой матери! Наверное, тогда они успокоятся. Или им все равно будет мало? Это уже шизофрения, что-то из области политической психиатрии», — сказал Соловьев «СЭ».

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится 4-5 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.