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Владимир Соловьев — о словах вице-премьера Польши: «Поляки уже давно тяжело болеют»

Владимир Соловьев назвал шизофренией призыв польского вице-премьера отстранить Россию от международных соревнований
14:09

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.

«Поляки давно тяжело болеют. Зачем мелочиться? Давайте возьмем и уничтожим всю Россию к чертовой матери! Наверное, тогда они успокоятся. Или им все равно будет мало? Это уже шизофрения, что-то из области политической психиатрии», — сказал Соловьев «СЭ».

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится 4-5 тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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