Владимир Путин: «Специалисты считают пройденным пик коронавируса в России»

Президент России Владимир Путин заявил, что специалисты считают пик пандемии коронавируса в России пройденным. Президент сделал заявление на встрече в режиме видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Вновь хотел бы отметить профессиональную работу личного состава Вооруженных Сил, — цитирует Путина сайт главы государства. — С самой лучшей стороны проявили себя военные врачи, подразделения Минобороны, которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Боснии и Герцеговины, еще ряда стран в борьбе с эпидемией коронавируса. Надо сказать, мы сейчас от некоторых из них тоже получаем предложения о помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Тем не менее, все, что вы сделали, идет в общую копилку нашего взаимодействия с партнерами во всем мире.

Сейчас вы работаете в Дагестане, в других регионах России, специалисты Министерства обороны действуют мужественно и грамотно, оперативно локализуя очаги инфекции. Так же четко была решена задача и по развертыванию 16 многопрофильных медицинских центров в субъектах Федерации. Уверен, что такие современные госпитали в срок, как и была поставлена задача, будут открыты в Дагестане и Воронежской области".

По данным Роспотребнадзора, в мире зафиксировано 362 342 случая заражения коронавирусом. 3807 человек умерли, выздоровели — 131 129.