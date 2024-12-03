Владимир Путин поручил запустить с 2025 года программу «Земский тренер»

Президент России Владимир Путин поручил запустить с 2025 года федеральную программу «Земский тренер», предусмотрев в том числе привлечение квалифицированных тренеров-преподавателей, инструкторов-методистов, инструкторов по спорту, инструкторов по адаптивной физической культуре к работе в сельской местности и малых городах.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликовали на сайте Кремля.

Срок исполнения — 1 марта 2025 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что Путин поручил до 5 декабря рассмотреть вопросы о сохранении автономности деятельности ОКР.