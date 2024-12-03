Владимир Путин поручил расширить права Минспорта на установление программ развития спорта

Президент России Владимир Путин поручил Государственной Думе наделить Минспорта полномочиями по установлению единого порядка разработки и предоставления региональными спортивными федерациями программ развития видов спорта в субъектах РФ и единого порядка представлениями отчетов об их деятельности.

Информация содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Документ опубликован на сайте Кремля.

Так, Путин поручил Госдуме установить требования, направленные на повышение эффективности и прозрачности деятельности физкультурно-спортивных организаций, качества оказания ими услуг.

Глава государства также поручил предоставить общероссийским спортивным федерациям права на ведение перечня спортивных клубов по соответствующему виду спорта и установить их обязанности, в частности, по осуществлению международного сотрудничества.

Президент также поручил уточнить положения, касающиеся госаккредитации спортивных федераций, в том числе для проведения оценки эффективности их деятельности.

Срок исполнения — 15 июля 2025 года. Ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщалось ранее, глава государства поручил правительству создать национальный центр спорта, запустить с 2025 года программу «Земский тренер», увеличить отчисления букмекеров на развитие спорта, а также рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР.