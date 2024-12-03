Владимир Путин поручил открыть Государственный музей спорта на территории Минспорта

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта России создать дополнительную инфраструктуру для размещения на территории ведомства Государственного музея спорта.

Для создания инфраструктуры будут привлечены внебюджетные средства. Участие в ее создании примут Минкультуры, Росимущество, а также правительство Москвы, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Ответственным назначен министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин поручил правительству создать национальный центр спорта, запустить с 2025 года программу «Земский тренер», а также рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР.