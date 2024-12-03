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Сегодня, 12:09

Владимир Путин поручил открыть Государственный музей спорта на территории Минспорта

Диана Андрющенко
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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству спорта России создать дополнительную инфраструктуру для размещения на территории ведомства Государственного музея спорта.

Для создания инфраструктуры будут привлечены внебюджетные средства. Участие в ее создании примут Минкультуры, Росимущество, а также правительство Москвы, говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Ответственным назначен министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин поручил правительству создать национальный центр спорта, запустить с 2025 года программу «Земский тренер», а также рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР.

Источник: Kremlin.ru
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