27 июня, 13:20

Быстров после включения в базу «Миротворца»: «Пора мне строить политическую карьеру»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» иронично прокомментировал включение его в базу «Миротворца».

«Я русский, люблю нашу страну. Пусть вписывают, куда хотят. Если вписали, значит, решили, что я заслуженный, один из главных политиков страны. Пора строить политическую карьеру. Пойду туда, куда возьмут», — сказал Быстров «СЭ».

Быстров завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».

Владимир Быстров
Виктория Боня объяснила, почему ненавидела Курникову

Аршавин, Широков, Сычев и Билялетдинов включены в базу «Миротворца»

КХЛ на Кинопоиске

