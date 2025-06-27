Быстров после включения в базу «Миротворца»: «Пора мне строить политическую карьеру»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» иронично прокомментировал включение его в базу «Миротворца».

«Я русский, люблю нашу страну. Пусть вписывают, куда хотят. Если вписали, значит, решили, что я заслуженный, один из главных политиков страны. Пора строить политическую карьеру. Пойду туда, куда возьмут», — сказал Быстров «СЭ».

Быстров завершил карьеру в 2018 году. Он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно».