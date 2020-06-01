«Вижу и чувствую боль каждого». Майкл Джордан прокомментировал протесты в США

Легенда НБА и «Чикаго Буллз» Майкл Джордан прокомментировал протесты в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

— Я глубоко опечален и по-настоящему зол, — приводит слова Джордана менеджер баскетболиста Эсте Портной. — Вижу и чувствую боль каждого. Их возмущение и разочарование. Я стою на стороне тех, кто призывает прекратить укоренившиеся расизм и насилие по отношению к цветным людям в нашей стране. С нас хватит!

У меня нет ответов, но наши совместные голоса показывают силу. Мы должны слушать друг друга, проявлять сочувствие и никогда не отворачиваться от бессмысленной жестокости. Нам нужно продолжать мирные протесты против несправедливости и требовать ответственности. Наше единодушие должно оказать давление на наших лидеров, чтобы они изменили законы, иначе нам придется использовать наш голос для осуществления системных изменений. Каждый из нас должен быть частью решения, и мы должны работать вместе, чтобы обеспечить справедливость.

Мое сердце обращается к семье Джорджа Флойда и бесчисленному числу других, чьи жизни были жестоко и бессмысленно отняты в результате актов расизма и несправедливости.

Протесты в Миннеаполисе и других крупных городах США продолжаются уже в течение нескольких дней после того, как после задержания полицейскими 25 мая погиб афроамериканец Джордж Флойд. Из-за протестов в Миннеаполисе объявили режим ЧС, а 29 мая в городе ввели комендантский час. Президент Дональд Трамп направил в более 500 бойцов Национальной гвардии.