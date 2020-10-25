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Виталий Кличко заразился коронавирусом

15:02
Виталий Кличко. Фото Facebook
Виталий Кличко. Фото Facebook
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Бывший чемпион WBC в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил сам на странице в Facebook.

«Коронавирус подкрался в самый неудобный момент. Сегодня получил положительный результат теста, — написал Кличко. — Работа мэра во время пандемии, конечно, обеспечивает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больницы. В частности, регулярно посещали инфекционные отделения, где лечатся больные COVID-19.

Пытался заботиться о себе. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодня, к сожалению, результат печальный.

Чувствую себя хорошо, но надо уйти на самоизоляцию. Буду работать из дома.
Пожалуйста, не игнорируйте правила и не игнорируйте угрозу!
Берегите себя!"

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