Бывший чемпион WBC в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко заразился коронавирусом. Об этом он сообщил сам на странице в Facebook.

«Коронавирус подкрался в самый неудобный момент. Сегодня получил положительный результат теста, — написал Кличко. — Работа мэра во время пандемии, конечно, обеспечивает постоянный риск. Общение с людьми, проверка больницы. В частности, регулярно посещали инфекционные отделения, где лечатся больные COVID-19.

Пытался заботиться о себе. Учитывая специфику работы, регулярно делал тесты. Сегодня, к сожалению, результат печальный.

Чувствую себя хорошо, но надо уйти на самоизоляцию. Буду работать из дома.

Пожалуйста, не игнорируйте правила и не игнорируйте угрозу!

Берегите себя!"